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В Улан-Удэ пьяная водитель предлагала взятку инспекторам ДПС

В Улан-Удэ пьяная водитель предлагала взятку инспекторам ДПС
Происшествия, 
Автомобиль остановили на проспекте 50-летия Октября

Ночью 10 сентября на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота». За рулём находилась 45-летняя женщина. Во время проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от дамы запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.

В ходе составления административного протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП горожанка стала предлагать инспекторам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили, что попытка подкупа может обернуться для женщины уголовным делом.



- Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в январе в Улан-Удэ пьяная женщина предложила инспекторам ДПС взятку в виде лечения зубов.

Справка:

Дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.

О фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции можно сообщать по телефону доверия регионального МВД 8 (3012) 292-292. По каждому обращению будет проведена проверка. 
взятка ГИБДД

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