Автомобиль остановили на проспекте 50-летия Октября
Ночью 10 сентября на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота». За рулём находилась 45-летняя женщина. Во время проверки документов автоинспекторы почувствовали исходящий от дамы запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.
В ходе составления административного протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП горожанка стала предлагать инспекторам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейские ответили отказом и предупредили, что попытка подкупа может обернуться для женщины уголовным делом.
- Материал по факту склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным правонарушениям передан в следственные органы для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в январе в Улан-Удэ пьяная женщина предложила инспекторам ДПС взятку в виде лечения зубов.
Справка:
Дача взятки должностному лицу уголовно наказуема. Патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи. Видеозапись послужит доказательством вины в случае противоправных действий как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников ГИБДД.
О фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции можно сообщать по телефону доверия регионального МВД 8 (3012) 292-292. По каждому обращению будет проведена проверка.
В Улан-Удэ пьяная водитель предлагала взятку инспекторам ДПС
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