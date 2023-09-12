Молодой человек потерялся почти неделю назад
В Улётовском районе Забайкальского края идут поиски 23-летнего молодого человека, который потерялся при сборе кедровых орехов 7 сентября.
- На сегодняшний день в поисках задействованы сотрудники полиции, добровольцы и силы пожарной спасательной части № 36, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе Бурятии бесследно исчез 36-летний сборщик дикоросов. Он пропал в лесу 4 сентября, на сегодняшний день мужчина до сих пор не найден.
В Забайкалье ищут 23-летнего сборщика кедровых орехов
Происшествия, Фото:
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