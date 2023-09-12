Его госпитализировали
Накануне вечером, 11 сентября, вблизи села Сотниково Иволгинского района в ДТП пострадал 29-летний мотоциклист.
- Около 19.50 вечера 29-летний водитель мотоцикла «Шармакс Спорт», уходя от столкновения со следующим впереди автомобилем, совершил падение с мотоцикла, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчину с закрытым переломом большеберцовой кости госпитализировали в республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне вечером на улице Иволгинская пьяный водитель легковушки врезался в маршрутку с пассажирами.
В пригороде Улан-Удэ упавший с мотоцикла водитель сломал ногу
Происшествия, Фото:
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