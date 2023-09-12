На севере Бурятии вспыхнул жилой дом

Возгорание тушили 12 человек





Возгорание в северобайкальском посёлке Нижнеангарск произошло днём 11 сентября. На улице Таёжная вспыхнула крыша одноэтажного дома из бруса. На место отправились сотрудники пожарной части № 50.





Задействовать пришлось три единицы техники. Предварительная причина уже известна – короткое замыкание, рассказали в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». При пожаре никто не пострадал.



Вскоре пламя ликвидировали. Оно повредило веранду и котельную. Всего к тушению привлекли 12 человек.