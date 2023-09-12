В Бурятии возобновили поиски пропавшего сборщика дикоросов

Мужчина заплутал в лесу неделю назад
В Джидинском районе Бурятии возобновили поиски 36-летнего местного жителя, который ещё неделю назад, 4 сентября, отправился в лес собирать дикоросы. Произошло всё в местности Тулон в нескольких километрах от села Улзар.
Спасатели прибыли туда накануне, сообщает «Джида-инфо 24/7». Ранее в районной группе опубликовали ориентировку добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» с приметами мужчины: он нормального телосложения, рост – 186 сантиметров, тёмно-русые волосы, зелёные глаза. На пропавшем были чёрный пуховик, белая футболка, серые трико и чёрные зимние ботинки.
За два дня – 7 и 8 сентября – в поисках сельчанина обследовали площадь примерно в 30 квадратных метров, но безуспешно. В субботу, 9-го, сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вернулись
на базу для пополнения ресурсов.
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