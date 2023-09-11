Грузовик покатился и задавил мальчика
В Забайкальском крае предстанет перед судом 56-летний житель посёлка Карымское, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, 24 июля мужчина во дворе частного дома оставил грузовик Toyota Dyna без присмотра, с незапертыми дверями.
На следующий день, 25 июля, семилетний внук мужчины во время игры в кабине автомобиля перевёл рычаг переключения передач в нейтральное положение. Грузовик начал движение. Испугавшись, мальчик выскочил из кабины и побежал по направлению к дому. Покатившийся автомобиль прижал ребёнка к дому и задавил насмерть.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемому грозит уголовное наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.
Забайкалец, чей грузовик задавил 7-летнего внука, предстанет перед судом
Происшествия, Фото:
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