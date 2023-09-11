Орудием убийства стала деревянная палка
Днём 5 сентября в одном из домов села Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии сосед нашёл тело 51-летнего убитого мужчины.
Преступление уже раскрыто. По подозрению в убийстве задержан 19-летний знакомый покойного мужчины. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах преступления.
Установлено, что вечером 4 сентября мужчина и пришедший к нему в гости молодой человек распивали спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вспыхнул конфликт.
- В ходе ссоры злоумышленник внезапно нанёс клинком удар в бедро собеседника. После чего он выбежал в ограду дома и, вооружившись деревянной палкой, продолжил избивать мужчину в доме. Через некоторое время в результате причиненных повреждений потерпевший скончался. С места происшествия молодой человек скрылся. На следующий день тело мужчины обнаружил его сосед, - сообщили в следственно м управлении СК России по Бурятии.
Молодому человеку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
19-летний житель Бурятии задержан за убийство
Происшествия, Фото:
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