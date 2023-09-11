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19-летний житель Бурятии задержан за убийство

19-летний житель Бурятии задержан за убийство
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Орудием убийства стала деревянная палка

Днём 5 сентября в одном из домов села Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии сосед нашёл тело 51-летнего убитого мужчины.

Преступление уже раскрыто. По подозрению в убийстве задержан 19-летний знакомый покойного мужчины. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах преступления.

Установлено, что вечером 4 сентября мужчина и пришедший к нему в гости молодой человек распивали спиртное. Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения между ними вспыхнул конфликт.

- В ходе ссоры злоумышленник внезапно нанёс клинком удар в бедро собеседника. После чего он выбежал в ограду дома и, вооружившись деревянной палкой, продолжил избивать мужчину в доме. Через некоторое время в результате причиненных повреждений потерпевший скончался. С места происшествия молодой человек скрылся. На следующий день тело мужчины обнаружил его сосед, - сообщили в следственно м управлении СК России по Бурятии.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. 
убийство

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