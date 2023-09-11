В Иркутской области пьяный пассажир поезда пытался подкупить полицейских

Он распивал алкоголь в вагоне



В поезде Нерюнгри – Красноярск 38-летний пассажир во время следования распивал спиртное. Нарушителя заметили сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте.



Чтобы полицейские не составляли на него административный протокол, мужчина предложил им взятку в 1050 рублей.



В итоге на пассажира возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Справка:



В кодексе об Административных правонарушениях (КоАП), в статье 20.20 сказано, что в общественных местах, включая железнодорожный транспорт, распивать спиртные напитки запрещено. Нарушители будут обязаны выплатить штраф. Его сумма зависит от крепости употребляемого напитка.



Единственным местом, где можно выпить алкоголь, является вагон-ресторан.

