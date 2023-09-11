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В Иркутской области пьяный пассажир поезда пытался подкупить полицейских

В Иркутской области пьяный пассажир поезда пытался подкупить полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он распивал алкоголь в вагоне

В поезде Нерюнгри – Красноярск 38-летний пассажир во время следования распивал спиртное. Нарушителя заметили сотрудники Братского ЛО МВД России на транспорте.

Чтобы полицейские не составляли на него административный протокол, мужчина предложил им взятку в 1050 рублей.

В итоге на пассажира возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Справка:

В кодексе об Административных правонарушениях (КоАП), в статье 20.20 сказано, что в общественных местах, включая железнодорожный транспорт, распивать спиртные напитки запрещено. Нарушители будут обязаны выплатить штраф. Его сумма зависит от крепости употребляемого напитка.

Единственным местом, где можно выпить алкоголь, является вагон-ресторан. 
взятка

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