Оружие нашли в салоне автомобиля
В местности Буругер, что находится в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области, госинспекторы изъяли гладкоствольное ружьё. Его обнаружили в салоне автомобиля туриста из Ангарска, который ехал по маршруту «Север острова Ольхон».
- Владелец ружья объяснил, что перевозил его «для самообороны» и не знал, что на особо охраняемых природных территориях находиться с оружием запрещено, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Оружие было изъято и передано в ближайший отдел полиции. Вопрос по возвращению ружья владельцу будет решать мировой суд.
Отдыхающему административный штраф за нарушение природоохранного законодательства.
В Прибайкальском нацпарке у туриста изъяли гладкоствольное ружьё
Происшествия, Фото:
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