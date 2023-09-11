В Прибайкальском нацпарке у туриста изъяли гладкоствольное ружьё

Оружие нашли в салоне автомобиля



В местности Буругер, что находится в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области, госинспекторы изъяли гладкоствольное ружьё. Его обнаружили в салоне автомобиля туриста из Ангарска, который ехал по маршруту «Север острова Ольхон».



- Владелец ружья объяснил, что перевозил его «для самообороны» и не знал, что на особо охраняемых природных территориях находиться с оружием запрещено, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Оружие было изъято и передано в ближайший отдел полиции. Вопрос по возвращению ружья владельцу будет решать мировой суд.



Отдыхающему административный штраф за нарушение природоохранного законодательства.

