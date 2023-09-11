В Улан-Удэ педагога детской школы искусств обвинили в педофилии

По словам 11-летней ученицы, педагог домогался её в День знаний. 18+



В Улан-Удэ преподавателя одной из детских школ искусств обвинили в педофилии, сообщает Baza.



1 сентября 11-летняя Маша (имя изменено) пришла на праздничную линейку в детскую школу искусств.



- Как рассказала девочка, там ещё до торжества её приметил 65-летний преподаватель, который предложил «посмотреть новый класс». Но дальше, со слов Маши, педагог вдруг резко изменился — едва они остались наедине, он начал трогать ученицу и даже попытался её поцеловать, - сообщает Baza.



Девочке всё-таки удалось вырваться, а уже дома она поведала о произошедшем маме. В итоге женщина сообщила о наклонностях преподавателя в правоохранительные органы, и вскоре его отправили под арест.



Правда, сам педагог обвинения категорически отрицает — он заявил, что Маша всё попросту выдумала.



При этом в учреждении новости о его уголовном деле стали полной неожиданностью — учителя уверяют, что их коллега довольно общительный преподаватель, но ничего подозрительного за ним никогда не наблюдалось.

