Жилой дом сгорел дотла
В Еравнинском районе Бурятии из-за утечки газа сгорел жилой дом.
Пожар произошёл в субботу утром, 9 сентября, в местности Хундуй, что вблизи села Ульдурга.
- На вызов были направлены пожарные 55-й пожарной части. Поскольку ближайшая часть располагалась в 33 км от места возгорания, к тушению была привлечена добровольная пожарная команда «Ульдургинское». На момент прибытия личного состава дом полностью был охвачен огнём. Для ликвидации очага возгорания потребовалось более 40 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара жилой дом полностью сгорел на площади 30 кв.м.
Пострадавших нет: на момент возгорания внутри было двое людей, но они успели выйти.
По предварительным данным, причиной пожара послужила утечка газа, уточнили в агентстве ГО и ЧС.
Жителям Бурятии напомнили, что работающее газовое оборудование нельзя оставлять без присмотра, располагать рядом с ним легковоспламеняющиеся предметы и горючие материалы. Не допускается пользоваться спичками, зажигалками и электроприборами при ощущении запаха газа. Проверять утечку газа открытым пламенем запрещено.
В Бурятии из-за утечки газа сгорел дом
Происшествия, Фото:
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