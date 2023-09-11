В Бурятии сгорел Lexus RX-300

Пожар произошёл ночью
Поздней ночью 10 сентября в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сгорел автомобиль Lexus RX-300.
- На момент прибытия пожарных горел Lexus RX-300, очаг возгорания был потушен за 15 минут. В результате пожара был уничтожен моторный отсек автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие верхней части капота и боковых крыльев на общей площади 2 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», рано утром 10 сентября на улице Солнечная в Улан-Удэ горел легковой автомобиль, стоящий в гараже
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