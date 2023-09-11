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В Бурятии сгорел Lexus RX-300

В Бурятии сгорел Lexus RX-300
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл ночью

Поздней ночью 10 сентября в селе Багдарин Баунтовского района Бурятии сгорел автомобиль Lexus RX-300.

- На момент прибытия пожарных горел Lexus RX-300, очаг возгорания был потушен за 15 минут. В результате пожара был уничтожен моторный отсек автомобиля, обгорело лакокрасочное покрытие верхней части капота и боковых крыльев на общей площади 2 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причина пожара устанавливается.


Как сообщал «Байкал-Dailу», рано утром 10 сентября на улице Солнечная в Улан-Удэ горел легковой автомобиль, стоящий в гараже
автомобили пожар

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