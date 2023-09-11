Мужчина пришёл за последней зарплатой
8 сентября в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 21-летней улан-удэнки об угоне её «Волги». Машину угнали с территории автомойки.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, девушка купила автомобиль только неделю назад в Иркутске. В тот же день на заправке она случайно встретила знакомого и рассказала о своей покупке. Мужчина сразу же предложил помочь с проверкой технического состояния авто. «Волгу» он решил загнать его на автомойку, где работает сам.
- В течение нескольких дней машина находилась рядом со зданием мойки, при этом периодически хозяйка пользовалась ею. Вечером 7 сентября, собравшись в очередной раз забрать автомобиль, владелица не обнаружила его на месте. Оказалось, машиной неправомерно завладел уволенный за нахождение на работе в нетрезвом виде приятель потерпевшей. Придя на следующий день после увольнения за зарплатой, уехал он уже на чужом авто, - сообщили в МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска задержали угонщика у его знакомого. «Волга», на которой, как он пояснил, «решил покататься», изъята.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На него возбуждено очередное уголовное дело, ведётся дознание.
Улан-удэнец после увольнения с автомойки угнал оттуда «Волгу»
Происшествия, Фото:
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