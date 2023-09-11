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В Бурятии выросло число погибших на воде детей

В Бурятии выросло число погибших на воде детей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего летом утонули 23 человека

В Бурятии подвели итоги купального сезона. Этим летом зафиксирован рост гибели людей на воде, сообщил на брифинге начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

С 1 июня на водоёмах республики зарегистрировано 30 происшествий (в прошлом году было 38). Всего утонули 23 человека, в том числе семь детей. В 2022 году на воде погибли 36 человек, среди них было пять детей.

- Такие показатели детской гибели у нас последний раз были три-четыре года назад. Причина этому – недогляд со стороны взрослых. Дети самостоятельно выходят на водоёмы без надзора и контроля. Старшие дети купаются в запрещённых местах и гибнут, - пояснил Николай Зайцев.

В основном дети тонули в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ на реках Селенга и Уда. Самый опасный для горожан водоём находится в пригородном посёлке Исток. После того как в местном карьере утонули двое детей, доступ к нему закрыли ограждением, весь июль там дежурили полицейские и сотрудники местной администрации.

Спасатели вели активную профилактическую работу, они провели свыше четырёх тысяч бесед с жителями. Также инспекторы провели 171 занятие в детских оздоровительных лагерях.
смерть утопление

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