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С начала года в Бурятии поймали свыше 5 тысяч пьяных водителей

С начала года в Бурятии поймали свыше 5 тысяч пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Произошло 116 ДТП по вине пьяных водителей

За два выходных дня на дорогах Бурятии произошло 45 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В субботу и воскресенье инспекторы ДПС выявили 635 нарушений ПДД. В том числе задержаны 19 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 8 человек – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 8 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Всего же с начала года сотрудники ГИБДД поймали 5214 пьяных водителей.

За 8 месяцев на дорогах республики зарегистрировано 116 ДТП по вине пьяных водителей. В результате таких аварий 23 человека погибли, а 93 получили травмы.

В начале года в Улан-Удэ запустили сервис по приему анонимных сообщений о водителях с признаками опьянения. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов ДПС ГИБДД для оперативного реагирования. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются анонимно.      
водители алкогольное опьянение

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