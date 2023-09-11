Произошло 116 ДТП по вине пьяных водителей
За два выходных дня на дорогах Бурятии произошло 45 аварий с механическими повреждениями транспортных средств. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В субботу и воскресенье инспекторы ДПС выявили 635 нарушений ПДД. В том числе задержаны 19 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 8 человек – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 8 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.
Всего же с начала года сотрудники ГИБДД поймали 5214 пьяных водителей.
За 8 месяцев на дорогах республики зарегистрировано 116 ДТП по вине пьяных водителей. В результате таких аварий 23 человека погибли, а 93 получили травмы.
В начале года в Улан-Удэ запустили сервис по приему анонимных сообщений о водителях с признаками опьянения. Через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot сообщения автоматически поступают в чат инспекторов ДПС ГИБДД для оперативного реагирования. В обращении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства. Все сообщения принимаются анонимно.
С начала года в Бурятии поймали свыше 5 тысяч пьяных водителей
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Произошло 116 ДТП по вине пьяных водителей
Мошенники стали использовать новые схемы обмана
Молодой человек совершил кражу, стащив у гостьи ключ от двери
При этом убивать и воровать стали меньше
Парень стащил её из холодильника в хостеле
Пожар потушили через семь минут
Его магнитуда составила 3,9
Причём в разных видео говорится о конкурирующих кандидатах и партиях
Она погибла на станции Борзя
На местных жителей нападают псы, у которых есть хозяева
Его не могут найти уже несколько дней
После обильных осадков там поднялась река
Авария обошлась без пострадавших
Его обнаружили возле одного из сёл
Сожитель сестры потерпевшего забрал банковскую карту у уснувшего мужчины