Житель Бурятии украл на Камчатке рыбу на 21 тысячу рублей



Всё произошло в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили в УМВД по Камчатскому краю, 19-летний житель Бурятии украл из холодильника в хостеле пять рыбин – кету и кижуч, а также восемь килограммов лососевой икры. Всё это добро принадлежало постояльцам из Приморья, Алтайского края и Иркутской области.



Ущерб оценили в 21 тысячу рублей. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Против него уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ («Кража»).



Известно, что молодого человека ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

