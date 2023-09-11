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Житель Бурятии украл на Камчатке рыбу на 21 тысячу рублей

Житель Бурятии украл на Камчатке рыбу на 21 тысячу рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Парень стащил её из холодильника в хостеле

Всё произошло в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили в УМВД по Камчатскому краю, 19-летний житель Бурятии украл из холодильника в хостеле пять рыбин – кету и кижуч, а также восемь килограммов лососевой икры. Всё это добро принадлежало постояльцам из Приморья, Алтайского края и Иркутской области.

Ущерб оценили в 21 тысячу рублей. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска. Против него уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ («Кража»).
 
Известно, что молодого человека ранее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
кража рыба уголовное дело

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