Пожар потушили через семь минут
Рано утром 10 сентября на улице Солнечная в Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль, стоящий в гараже. Возгорание прибывшие пожарные ликвидировали за семь минут.
- В результате пожара повреждён моторный отсек и кузов автомобиля, повреждены стены и потолок гаража на общей площади 6 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В тушении было задействовано пять пожарных, одна единица техники.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования транспортного средства.
В Улан-Удэ горел автомобиль
Происшествия, Фото:
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