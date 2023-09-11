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В Улан-Удэ горел автомобиль

В Улан-Удэ горел автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар потушили через семь минут

Рано утром 10 сентября на улице Солнечная в Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль, стоящий в гараже. Возгорание прибывшие пожарные ликвидировали за семь минут. 

- В результате пожара повреждён моторный отсек и кузов автомобиля, повреждены стены и потолок гаража на общей площади 6 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В тушении было задействовано пять пожарных, одна единица техники.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования транспортного средства.

пожар

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