В Улан-Удэ горел автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар потушили через семь минут



Рано утром 10 сентября на улице Солнечная в Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль, стоящий в гараже. Возгорание прибывшие пожарные ликвидировали за семь минут.



- В результате пожара повреждён моторный отсек и кузов автомобиля, повреждены стены и потолок гаража на общей площади 6 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



В тушении было задействовано пять пожарных, одна единица техники.



Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования транспортного средства.



