Его магнитуда составила 3,9
10 сентября в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Оно зафиксировано в 15:33 в Курумканском районе.
- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Во избежание паники, необходимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации, - призвали в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 5 сентября также «тряхнуло» Курумканский район. Эпицентр находился в 47 километрах к востоку от Байкала – в долине впадающей в него реки Баргузин.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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