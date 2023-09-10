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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Его магнитуда составила 3,9

10 сентября в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Оно зафиксировано в 15:33 в Курумканском районе.

- Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Во избежание паники, необходимо пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации, - призвали в ГУ МЧС России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 5 сентября также «тряхнуло» Курумканский район. Эпицентр находился в 47 километрах к востоку от Байкала – в долине впадающей в него реки Баргузин.

землетрясение

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