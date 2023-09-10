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В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил женщину

В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил женщину
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Она погибла на станции Борзя

9 сентября на станции Борзя в Забайкальском крае погибла 48-летняя женщина. Она попала под грузовой поезд.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Борзинского ЛО МВД России на транспорте и исполняющий обязанности Борзинского транспортного прокурора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

смерть поезд

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