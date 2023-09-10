В Забайкалье грузовой поезд насмерть сбил женщину

Она погибла на станции Борзя
9 сентября на станции Борзя в Забайкальском крае погибла 48-летняя женщина. Она попала под грузовой поезд.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа Борзинского ЛО МВД России на транспорте и исполняющий обязанности Борзинского транспортного прокурора. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
- Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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