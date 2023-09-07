На месте работали взрывотехники
Днём 7 сентября в Улан-Удэ эвакуировали учеников и педагогов школы №18. В школу поступило сообщение о минировании.
- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, проведена эвакуация учащихся и персонала, - сообщили «Байкал-Dailу» в Росгвардии по Бурятии.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.
В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы
Происшествия, Фото:
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