07 сентября

06 сентября

Популярное

В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы

В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На месте работали взрывотехники

Днём 7 сентября в Улан-Удэ эвакуировали учеников и педагогов школы №18. В школу поступило сообщение о минировании.

- Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории, проведена эвакуация учащихся и персонала, - сообщили «Байкал-Dailу» в Росгвардии по Бурятии.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе осмотров подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщение оказалось ложным.

эвакуация школы Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы
В Улан-Удэ эвакуировали учеников школы
Происшествия, 07.09.2023
На месте работали взрывотехники
Улан-удэнец убил женщину, назвавшую его карточным шарлатаном
Улан-удэнец убил женщину, назвавшую его карточным шарлатаном
Происшествия, 07.09.2023
Картёжник зарезал женщину и напал на свидетеля
Житель Бурятии скончался после того, как его облили горючим и подожгли
Житель Бурятии скончался после того, как его облили горючим и подожгли
Происшествия, 07.09.2023
Расследование уголовного дела недавно завершили
Забайкалец украл мотоцикл, но не смог завести и продал его
Забайкалец украл мотоцикл, но не смог завести и продал его
Происшествия, 07.09.2023
Изначально молодой человек хотел покататься
В селе Бурятии устроили охоту за агрессивной собакой
В селе Бурятии устроили охоту за агрессивной собакой
Происшествия, 07.09.2023
Попутно там насчитали ещё 99 псов, разгуливавших по улицам
В Улан-Удэ 16-летний парень украл рюкзак на трамвайной остановке
В Улан-Удэ 16-летний парень украл рюкзак на трамвайной остановке
Происшествия, 07.09.2023
Преступление произошло после конфликта из-за пустяка
В Иркутской области курьера мошенников посадили на 5,5 лет
В Иркутской области курьера мошенников посадили на 5,5 лет
Происшествия, 07.09.2023
Он забрал у обманутых пожилых людей почти миллион рублей
В Улан-Удэ произошло убийство в гостинице
В Улан-Удэ произошло убийство в гостинице
Происшествия, 07.09.2023
Услышав звуки борьбы, администратор вызвала росгвардейцев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^