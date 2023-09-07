В Улан-Удэ из горящей квартиры эвакуировали ребёнка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Там вспыхнул компьютерный стол



Всё произошло днём 7 сентября в столице Бурятии. В многоквартирном доме на бульваре Карла Маркса началось возгорание. Сообщение о нём поступило на центральный пункт пожарной связи.



Когда на место прибыли пожарные, в одном из помещений коммунальной квартиры, расположенной на четвёртом этаже, полыхал компьютерный стол. Из соседней комнаты оперативно эвакуировали ребёнка.



На тушение ушло 8 минут. Всего к борьбе с огнём привлекли 20 человек и 6 единиц техники. На месте работало звено газодымозащитной службы. Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель, рассказали в республиканском управлении МЧС.

