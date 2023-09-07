Картёжник зарезал женщину и напал на свидетеля
Житель Улан-Удэ зарезал женщину, обидевшись на то, что она обвинила его в мошенничестве во время игры в карты.
Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, преступление произошло 16 января. Во время игры в карты женщина упрекнула приятеля и сказала, что он шарлатан, так как мошенничает.
Это разозлило мужчину, он схватил кухонный нож и нанёс им несколько ударов в голову, шею и грудную клетку подруги. Также он схватил первый попавшийся под руку предмет и ещё пару раз ударил им по голове.
Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери.
Убийца попытался скрыться, но его задержал свидетель происшествия. Однако и ему досталось от агрессивного картёжника. Очевидец получил семь ножевых ранений в голову, но, к счастью, выжил.
- Подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью. Приговор суда по совокупности преступлений В. окончательно назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнец убил женщину, назвавшую его карточным шарлатаном
Происшествия, Фото:
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