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Забайкалец украл мотоцикл, но не смог завести и продал его

Забайкалец украл мотоцикл, но не смог завести и продал его
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изначально молодой человек хотел покататься

В Шелопугинском районе Забайкальского края раскрыли кражу мотоцикла. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что мотоцикл украли со двора частного подворья. Ущерб она оценила в 30 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний знакомый потерпевшей. Выяснилось, что молодой человек украл мотоцикл, но не смог его завести.

- В вечернее время злоумышленник пошёл в гости к заявительнице и, увидев замок на двери, решил взять мотоцикл, чтобы покататься. После неудачной попытки запустить двигатель злоумышленник продал его проезжающему мимо водителю, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело «Кража». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. 
кража

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