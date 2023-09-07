Забайкалец украл мотоцикл, но не смог завести и продал его

Изначально молодой человек хотел покататься



В Шелопугинском районе Забайкальского края раскрыли кражу мотоцикла. В полицию обратилась местная жительница и сообщила, что мотоцикл украли со двора частного подворья. Ущерб она оценила в 30 тысяч рублей.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний знакомый потерпевшей. Выяснилось, что молодой человек украл мотоцикл, но не смог его завести.



- В вечернее время злоумышленник пошёл в гости к заявительнице и, увидев замок на двери, решил взять мотоцикл, чтобы покататься. После неудачной попытки запустить двигатель злоумышленник продал его проезжающему мимо водителю, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело «Кража». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

