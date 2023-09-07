Житель Бурятии скончался после того, как его облили горючим и подожгли

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Расследование уголовного дела недавно завершили



Житель Кяхтинского района Бурятии скончался в больнице спустя месяц после того, как пьяный приятель облил его горячей жидкостью и поджёг.



39-летний преступник вскоре предстанет перед судом. Он обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью общеопасным способом.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, всё произошло 3 февраля 2023 года в Кяхте. Тем вечером компания приятелей распивала спиртное. Спустя некоторое время пьяный гость поссорился с братом хозяина дома.



- В ходе ссоры он схватил пластиковую бутылку с горючей жидкостью, облил ею противника и поджёг зажигалкой. На потерпевшем загорелась одежда, также огнём была повреждена куртка находившейся рядом женщины. Помимо этого, возникла опасность распространения огня по деревянным конструкциям дома, что создавало угрозу для жизни других людей. Но один из очевидцев смог потушить пламя водой из фляги, - сообщает следствие.



Мужчину с сильнейшими ожогами госпитализировали в районную больницу. Так как его состояние было тяжёлым, спустя несколько его перевезли в Улан-Удэ, в больницу скорой медицинской помощи. Врачи больше месяца боролись за его жизнь, но, несмотря на их усилия, мужчина скончался.



Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

