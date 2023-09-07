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В селе Бурятии устроили охоту за агрессивной собакой

В селе Бурятии устроили охоту за агрессивной собакой
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии
Попутно там насчитали ещё 99 псов, разгуливавших по улицам

Всё произошло на днях в Кабанском районе. В республиканское управление ветеринарии поступила жалоба, что на улице Совхозная в Кабанске бегает чья-то агрессивная собака.

На следующий день в село отправилась инспектор ведомства Алёна Рогова. Она обследовала четыре сельских поселения (СП) и в каждом из них обнаружила четвероногих, которые находились на улицах без присмотра хозяев: 28 из них – в СП «Кабанское», 18 – в Каменске, 43 – в городе Бабушкин и 10 – в СП «Селенгинское». Итого – 99.

- Большинство из них выглядят ухоженно. Многие – породистые или их помесь, из чего можно сделать вывод, что собаки – владельческие и находятся на самовыгуле, – подчеркнула сотрудник управления. – На рынке обнаружены выброшенные щенки. Налицо – безответственное отношение местных жителей к животным. Профилактическая работа с населением проводится плохо. Люди не понимают, что собака должна сидеть дома, а не бегать по улицам.

По словам Роговой, рейды в сельских поселения устраивают редко – раз-два в год. Кстати, глав всех этих СП наделили полномочиями по составлению протоколов на тех, кто плохо следит за своими питомцами. Их должны штрафовать за нападение псов на людей, отсутствие регистрации и самовыгул.

По факту же нерадивых хозяев наказывают только если пёс укусил человека, хотя упор нужно делать как раз на профилактику. С начала года в медучреждения района обратились 83 местных жителя, которые стали жертвами четвероногих. Протоколы составили лишь в 11 случаях. Сельским главами вручили предостережения. Через три месяца специалисты наведаются в СП с повторной проверкой. 

В муниципальных образованиях регулярно устраивают заседания оперштабов, посвящённые профилактике подобных нападений. В Иволгинском, Заиграевском и Бичурском районах карать нарушителей рублём стали чаще. Неделей ранее в каждом из них составили по 11 протоколов. А вот в Муйском – ни одного.

Работа в этом направлении также плохо ведётся в Окинском, Прибайкальском и Тункинском. Там за семь дней тоже не оштрафовали ни одного нарушителя. В Улан-Удэ с 21 по 25 августа оформили 24 протокола, в Селенгинском районе – 9, в Баунтовском, Кяхтинском и Мухоршибирском – по 4, в Кабанском и Тарбагатайском – по 3, в Баргузинском, Закаменском, Кижингинском, Хоринском, Северо-Байкальском и в Северобайкальске – по 2, в Джидинском, Еравнинском и Курумканском – по одному. 


собаки животные нападения на людей

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