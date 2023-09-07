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В Улан-Удэ 16-летний парень украл рюкзак на трамвайной остановке

В Улан-Удэ 16-летний парень украл рюкзак на трамвайной остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло после конфликта из-за пустяка

Поздним вечером 4 сентября в полицию по Железнодорожному району Улан-Удэ обратился 36-летний мужчина с заявлением о краже рюкзака. Он сообщил, что неизвестные избили его и украли его имущество на общественной остановке.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 16-летний студент колледжа.

- По его словам, вместе с другом он ожидал трамвай и поинтересовался временем у сидящего на лавочке мужчины. Вопрос вызвал волну негатива, возник конфликт, в ходе которого незнакомец толкнул его. За упавшего парня заступился товарищ. Он дважды ударил обидчика по лицу, отчего тот, оставив рюкзак, убежал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В это время чужой рюкзак и прихватил студент. Сев в трамвай, он увидел там одежду и избавился от неё. Забрал он оттуда только телефон.

Ущерб владелец оценил в 20 тысяч рублей. Полицейские изъяли телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.

кража

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