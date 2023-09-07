Женщина даже не проснулась
В Муйском районе Бурятии расследуют уголовное дело по факту кражи денег и алкоголя из магазина в посёлке Таксимо. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Преступление произошло в конце июня. Вечером вор перелез через забор и через открытую дверь подсобки зашёл в магазин. Женщина-продавец в этот момент спала, будучи пьяной.
Таким образом, вор беспрепятственно стащил из кассы выручку – 14 тысяч рублей, а также забрал с полок алкоголь.
Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Однако сразу его задержать не удалось. Мужчину нашли в городе Бодайбо Иркутской области, где он скрывался от административного надзора.
Известно, что в соседнем регионе он проживал у матери и подрабатывал в одной из организаций, куда нагрянули полицейские. В содеянном мужчина признался.
Расследование продолжается, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.
Житель Бурятии обчистил кассу, пока пьяная продавец спала
Происшествия, Фото:
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