Житель Бурятии обчистил кассу, пока пьяная продавец спала

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина даже не проснулась



В Муйском районе Бурятии расследуют уголовное дело по факту кражи денег и алкоголя из магазина в посёлке Таксимо. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Преступление произошло в конце июня. Вечером вор перелез через забор и через открытую дверь подсобки зашёл в магазин. Женщина-продавец в этот момент спала, будучи пьяной.



Таким образом, вор беспрепятственно стащил из кассы выручку – 14 тысяч рублей, а также забрал с полок алкоголь.



Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Однако сразу его задержать не удалось. Мужчину нашли в городе Бодайбо Иркутской области, где он скрывался от административного надзора.



Известно, что в соседнем регионе он проживал у матери и подрабатывал в одной из организаций, куда нагрянули полицейские. В содеянном мужчина признался.



Расследование продолжается, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.

