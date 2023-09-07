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Житель Бурятии обчистил кассу, пока пьяная продавец спала

Житель Бурятии обчистил кассу, пока пьяная продавец спала
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина даже не проснулась

В Муйском районе Бурятии расследуют уголовное дело по факту кражи денег и алкоголя из магазина в посёлке Таксимо. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Преступление произошло в конце июня. Вечером вор перелез через забор и через открытую дверь подсобки зашёл в магазин. Женщина-продавец в этот момент спала, будучи пьяной.

Таким образом, вор беспрепятственно стащил из кассы выручку – 14 тысяч рублей, а также забрал с полок алкоголь.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний местный житель. Однако сразу его задержать не удалось. Мужчину нашли в городе Бодайбо Иркутской области, где он скрывался от административного надзора.

Известно, что в соседнем регионе он проживал у матери и подрабатывал в одной из организаций, куда нагрянули полицейские. В содеянном мужчина признался.

Расследование продолжается, задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям.
кража

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