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В Иркутской области курьера мошенников посадили на 5,5 лет

В Иркутской области курьера мошенников посадили на 5,5 лет
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он забрал у обманутых пожилых людей почти миллион рублей

37-летний житель Братска, работавший курьером на телефонных мошенников, предстал перед судом. 

В начале марта текущего в полицию Братска поступило четыре заявления от местных жителей в возрасте от 67 до 86 лет. Пенсионерам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщали, что их родственники якобы спровоцировали ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы снять вину с близких, требовались деньги, которые пойдут якобы в счёт компенсации морального и физического вреда. Необходимую сумму нужно было положить в пакет с вещами и передать доверенному лицу. Всего потерпевшие передали курьеру 970 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель.

Выяснилось, что мужчина получил предложение о легком заработке в одном из мессенджеров. Требовалось забирать у пожилых людей деньги по определённым адресам и переводить их работодателю. Себе курьер оставлял 10%.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина признан виновным в мошенничествах, совершённых с причинением значительного ущерба и в крупном размере. Ему назначено 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии особого режима. 
мошенничество

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