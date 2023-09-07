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В Улан-Удэ произошло убийство в гостинице

В Улан-Удэ произошло убийство в гостинице
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Услышав звуки борьбы, администратор вызвала росгвардейцев

В Улан-Удэ мужчину зарезали в гостинице. Об этом преступлении рассказали сегодня в Росгвардии по Бурятии.

Сообщается, что в одной из гостиниц в центре города сработала кнопка экстренного вызова. На место прибыл наряд вневедомственной охраны; им администратор сообщила о шуме и звуках борьбы в номере.

Росгвардейцы вошли в номер, где обнаружили мёртвого человека. Убийца находился тут же.

В ходе опроса было установлено, что при распитии алкоголя двое мужчин поссорились и затеяли драку. Один из них нанёс удар ножом противнику. Когда же потерпевший перестал дышать, убийца испугался и стал оказывать ему помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть.

- Задержанный, 38-летний уроженец соседнего региона, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и установления обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - уточнили в Росгвардии. 
убийство Росгвардия

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