Также суд назначил ему обязательные работы
Житель Кяхтинского района Бурятии предстал перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
В апреле водитель, подвергнутый ранее административному наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль своего автомобиля «Тойота Спринтер Марино» в состоянии алкогольного опьянения. Он направился в сторону магазина.
По пути его остановили сотрудниками ГИБДД для проверки степени светопропускаемости на окнах машины. Они сразу поняли, что водитель пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на употребление алкоголя он отказался.
- Приговором Кяхтинкого районного суда гражданин С. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль марки «Тойота Спринтер Марино» конфискован в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии любитель пьяной езды лишился водительских прав и «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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