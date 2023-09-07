В Бурятии любитель пьяной езды лишился водительских прав и «Тойоты»

Также суд назначил ему обязательные работы



Житель Кяхтинского района Бурятии предстал перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.



В апреле водитель, подвергнутый ранее административному наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль своего автомобиля «Тойота Спринтер Марино» в состоянии алкогольного опьянения. Он направился в сторону магазина.



По пути его остановили сотрудниками ГИБДД для проверки степени светопропускаемости на окнах машины. Они сразу поняли, что водитель пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на употребление алкоголя он отказался.



- Приговором Кяхтинкого районного суда гражданин С. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль марки «Тойота Спринтер Марино» конфискован в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.



Приговор вступил в законную силу.

