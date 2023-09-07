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В Бурятии любитель пьяной езды лишился водительских прав и «Тойоты»

В Бурятии любитель пьяной езды лишился водительских прав и «Тойоты»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также суд назначил ему обязательные работы

Житель Кяхтинского района Бурятии предстал перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

В апреле водитель, подвергнутый ранее административному наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль своего автомобиля «Тойота Спринтер Марино» в состоянии алкогольного опьянения. Он направился в сторону магазина.

По пути его остановили сотрудниками ГИБДД для проверки степени светопропускаемости на окнах машины. Они сразу поняли, что водитель пьян. От прохождения медицинского освидетельствования на употребление алкоголя он отказался.

- Приговором Кяхтинкого районного суда гражданин С. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Автомобиль марки «Тойота Спринтер Марино» конфискован в доход государства, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.
водители алкогольное опьянение

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