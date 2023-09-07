Иркутянину грозит до четырёх лет колонии за демонстрацию тату с нацистской символикой

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Татуировки набиты на шее мужчины



На 50-летнего жителя Иркутска возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 282.4 УК РФ «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП РФ».



- Сотрудникам полиции поступила информация о том, что 50-летний мужчина, находясь на улице Румянцева, на детской площадке публично демонстрирует расположенные у него на шее татуировки с запрещённой в Российской Федерации атрибутикой. Сотрудники патрульно-постовой службы доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



В следственном управлении по региону уточнили, что татуировка с запрещенной в России атрибутикой представляет собой «изображение знаков различия военизированной государственной символики подразделений «СС» нацистской Германии».



Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до миллиона рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет.

