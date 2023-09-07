Мужчина скончался на месте
Смертельное ДТП произошло накануне, 6 августа, в Баргузинском районе Бурятии. 55-летний водитель «Киа Бонго» погиб, врезавшись в самосвал.
- В 9.58 часов 55-летний водитель автомобиля «Киа Бонго», следуя по автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в направлении посёлке Баргузин выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Шакман» под управлением мужчины 1968 г.р., - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Киа Бонго» получил смертельную травму и скончался на месте происшествия.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также смертельное ДТП вчера произошло в Бичурском районе: в перевернувшемся УАЗе погибли водитель и пассажирка.
Водитель «Киа Бонго» погиб в столкновении с самосвалом в Бурятии
Происшествия, Фото:
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