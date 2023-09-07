В Бурятии грибники устроили лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Возгорание засекла камера видеонаблюдения



Накануне, 6 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар; он действовал в Северо-Байкальском районе.



Возгорание засекла камера видеонаблюдения системы «Лесохранитель» - такие камеры установлены практически в каждом районе республики.



Виновниками, судя по всему, стали грибники.



- Причиной стало неосторожное обращение с огнём. На месте пожара обнаружены срезанные грибы, что говорит о нахождение в данной местности сборщиков дикоросов и нарушении ими правил пожарной безопасности, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Виновников пожара устанавливают. Само возгорание оперативно ликвидировали в тот же день.



Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев отметил, что жители часто задают вопросы, не пора ли снять особый противопожарный режим, запрещающий нахождение в лесах. «Но пожары возникают, и часто причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём. Люди сами нарушают правила пожарной безопасности в лесах. Продолжаем патрулировать леса, контролируем нахождение граждан в лесу», - заявил он.



На утро 7 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

