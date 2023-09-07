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В Бурятии грибники устроили лесной пожар

В Бурятии грибники устроили лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорание засекла камера видеонаблюдения

Накануне, 6 августа, в Бурятии обнаружили один лесной пожар; он действовал в Северо-Байкальском районе.

Возгорание засекла камера видеонаблюдения системы «Лесохранитель» - такие камеры установлены практически в каждом районе республики.

Виновниками, судя по всему, стали грибники.

- Причиной стало неосторожное обращение с огнём. На месте пожара обнаружены срезанные грибы, что говорит о нахождение в данной местности сборщиков дикоросов и нарушении ими правил пожарной безопасности, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Виновников пожара устанавливают. Само возгорание оперативно ликвидировали в тот же день.

Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев отметил, что жители часто задают вопросы, не пора ли снять особый противопожарный режим, запрещающий нахождение в лесах. «Но пожары возникают, и часто причиной возгораний является неосторожное обращение с огнём. Люди сами нарушают правила пожарной безопасности в лесах. Продолжаем патрулировать леса, контролируем нахождение граждан в лесу», - заявил он.

На утро 7 сентября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
лесные пожары

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