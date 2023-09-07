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В Иркутске предстанет перед судом мужчина, сжёгший заживо свою возлюбленную

В Иркутске предстанет перед судом мужчина, сжёгший заживо свою возлюбленную
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Женщина получила ожоги свыше 60% тела

Житель Иркутска предстанет перед судом за убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом. От рук мужчины погибла его сожительница.

По данным следствия, 15 апреля, пьяный мужчина в квартире на улице Новокшонова умышленно разлил легковоспламеняющуюся жидкость по комнате, а также вылил её на голову и тело своей сожительницы, после чего совершил поджог.


- В результате умышленных преступных действий мужчины смерть 47-летней потерпевшей наступила в больнице на следующий день от термического ожога площадью около 65% поверхности тела с последующим развитием ожогового шока, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Мужчину задержали сотрудники полиции; на период расследования его заключили под стражу.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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