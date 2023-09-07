В Иркутске предстанет перед судом мужчина, сжёгший заживо свою возлюбленную









Житель Иркутска предстанет перед судом за убийство, совершённое с особой жестокостью и общеопасным способом. От рук мужчины погибла его сожительница.По данным следствия, 15 апреля, пьяный мужчина в квартире на улице Новокшонова умышленно разлил легковоспламеняющуюся жидкость по комнате, а также вылил её на голову и тело своей сожительницы, после чего совершил поджог.- В результате умышленных преступных действий мужчины смерть 47-летней потерпевшей наступила в больнице на следующий день от термического ожога площадью около 65% поверхности тела с последующим развитием ожогового шока, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Мужчину задержали сотрудники полиции; на период расследования его заключили под стражу.Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.