В Бурятии два человека погибли в перевернувшемся УАЗе



Утром 6 сентября в бичурском селе Елань произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ОГИБДД по Бичурскому району, 60-летний водитель УАЗ-469 не справился с управлением и совершил съезд с дороги.



Автомобиль перевернулся, а потом встал на крышу. В аварии погибли два человека – сам мужчина, сидевший за рулём, и 59-летняя женщина-пассажир, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Сейчас по ДТП проводится проверка, устанавливаются его причины и обстоятельства.



