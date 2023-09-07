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В Бурятии два человека погибли в перевернувшемся УАЗе

В Бурятии два человека погибли в перевернувшемся УАЗе
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль, в котором они ехали, слетел с дороги и встал на крышу

Утром 6 сентября в бичурском селе Елань произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ОГИБДД по Бичурскому району, 60-летний водитель УАЗ-469 не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Автомобиль перевернулся, а потом встал на крышу. В аварии погибли два человека – сам мужчина, сидевший за рулём, и 59-летняя женщина-пассажир, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сейчас по ДТП проводится проверка, устанавливаются его причины и обстоятельства.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 30 августа: в Северо-Байкальском районе из-за оторвавшегося на ходу колеса погиб водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер».  


ДТП.смерть

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