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В Улан-Удэ произошёл пожар в продуктовом магазине

В Улан-Удэ произошёл пожар в продуктовом магазине
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Когда пожарные прибыли, помещение было задымлено

Днём 5 сентября на улице 1-я Дзержинского в Улан-Удэ загорелся продуктовый магазин. Когда на место прибыли пожарные, здание было задымлено.

- Пожарные оперативно потушили загорание на площади один квадратный метр. Ещё 10 квадратных метров было закопчено. К тушению привлекались 11 человек и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 26 августа произошёл пожар в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома на улице Жердева. 
пожар

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