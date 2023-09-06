Когда пожарные прибыли, помещение было задымлено
Днём 5 сентября на улице 1-я Дзержинского в Улан-Удэ загорелся продуктовый магазин. Когда на место прибыли пожарные, здание было задымлено.
- Пожарные оперативно потушили загорание на площади один квадратный метр. Ещё 10 квадратных метров было закопчено. К тушению привлекались 11 человек и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 26 августа произошёл пожар в магазине, расположенном на первом этаже многоквартирного дома на улице Жердева.
В Улан-Удэ произошёл пожар в продуктовом магазине
Происшествия, Фото:
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