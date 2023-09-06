Мужчина сдал их в пункт приёма металла
В полицию Кыринского района Забайкальского края поступило заявление о краже 16 аккумуляторных батарей с вышки связи оператора сотовой связи. Ущерб составил свыше 60 тысяч рублей.
- Полицейские установили, что аккумуляторы хранились в вагончике рядом со станцией сотовой связи вблизи села Хапчеранга и не были задействованы в обеспечении сотовой связью жителей района. Неизвестные взломали замок на вагончике и вынесли батареи, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Читы. Как выяснилось, мужчина приехал в гости к своим знакомым и предположил, что в неохраняемом вагончике может быть что-то ценное. Погрузив аккумуляторы в личный автомобиль, он вывез их в пункт приёма металла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенных батарей полиции удалось изъять.
Читинец украл 16 аккумуляторных батарей со станции сотовой связи
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