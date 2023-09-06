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В Бурятии сгорело 500 кг сена

Происшествия, 
Была угроза распространения огня на жилой дом

Утром 6 сентября в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сгорело 500 кг сена.

На момент прибытия пожарных огнём был охвачен стог сена на площади 70 квадратных метров.

- Личный состав прибыл на место пожара за три минуты и оперативно приступил к тушению возгорания. Благодаря этому удалось не допустить распространения огня на жилой дом и надворные постройки, расположенные недалеко от очага возгорания, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На тушение пожара ушло два с половиной часа. В результате сгорел стог сена весом около 50 центнеров. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.
пожар

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