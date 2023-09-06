В Бурятии сгорело 500 кг сена

Была угроза распространения огня на жилой дом



Утром 6 сентября в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сгорело 500 кг сена.



На момент прибытия пожарных огнём был охвачен стог сена на площади 70 квадратных метров.



- Личный состав прибыл на место пожара за три минуты и оперативно приступил к тушению возгорания. Благодаря этому удалось не допустить распространения огня на жилой дом и надворные постройки, расположенные недалеко от очага возгорания, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



На тушение пожара ушло два с половиной часа. В результате сгорел стог сена весом около 50 центнеров. Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается.

