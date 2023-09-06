Была угроза распространения огня на жилой дом
Утром 6 сентября в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сгорело 500 кг сена.
На момент прибытия пожарных огнём был охвачен стог сена на площади 70 квадратных метров.
- Личный состав прибыл на место пожара за три минуты и оперативно приступил к тушению возгорания. Благодаря этому удалось не допустить распространения огня на жилой дом и надворные постройки, расположенные недалеко от очага возгорания, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На тушение пожара ушло два с половиной часа. В результате сгорел стог сена весом около 50 центнеров. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
В Бурятии сгорело 500 кг сена
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