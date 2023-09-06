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Жительница Бурятии «проинвестировала» в мошенников 2,5 млн рублей

Жительница Бурятии «проинвестировала» в мошенников 2,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина переводила деньги на протяжении полутора недель

5 сентября в отдел МВД России по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Желая заработать, она перевела преступникам около 2,5 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, неизвестные позвонили сельчанке и предложили поучаствовать в инвестиционном проекте. Лжеспециалисты обещали огромную прибыль при выполнении лишь единственного условия – вкладывания денег в его развитие. Причём, по их словам, чем большие суммы будет вкладывать клиентка, тем более высокий доход она получит.

На протяжении полутора недель женщина переводила деньги: как собственные сбережения, так и взятые в кредит. Она увеличила лимит кредитной карты, оформила дополнительный займ и уговорила сделать то же самое родственницу.

По её словам, в личном кабинете скачанного по наводке мошенников приложения она видела, как вложенные средства якобы дают прибыль.

Остановилась она только из-за настоятельных требований собеседников о перечислении новых сумм. Заподозрив неладное, она обратилась в полицию.

- В беседе со следователем женщина так и не смогла объяснить, в какую деятельность она инвестировала деньги и на чем основывался проект. Будучи наслышанной об опасности разного рода мошенничеств, гражданка всё же доверилась интернет-преступникам, - отметили в министерстве внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.


мошенничество

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