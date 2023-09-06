В Иркутской области «чёрного» лесоруба обязали выплатить свыше 130 тысяч

Причинённый ущерб он добровольно не возместил



В Тайшетском районе Иркутской области суд обязал «чёрного» лесоруба выплатить свыше 130 тысяч рублей за незаконную рубку берёз.



- В ноябре 2022 года житель Тайшетского района совершил незаконную рубку деревьев породы берёза защитного назначения в районе объекта транспортной инфраструктуры, чем причинил ущерб в размере более 134 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Суд признал мужчину виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Однако причинённый ущерб он не возместил.



Транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осуждённого в доход местного бюджета Тайшетского муниципального района более 130 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования в полном объёме.



Решение суда в законную силу пока не вступило.



