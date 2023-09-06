В Улан-Удэ из леса вынесли пенсионерку, подвернувшую ногу

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Оказав сборщицам дикоросов необходимую помощь, они вывели обеих из леса. Женщину 70-ти лет с травмированной ногой пришлось нести на руках. Затем пенсионерок передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в комитете по ГО и ЧС городской администрации.



Этот инцидент произошёл днём 5 сентября в Улан-Удэв лесу у микрорайона Комушка. Две женщины отправились туда за дикоросами. Одна из них в какой-то момент подвернула ногу и не смогла идти дальше.Сообщение о произошедшем поступило в 15:25 в единую дежурно-диспетчерскую службу. На место выдвинулись городские спасатели.