В Улан-Удэ из леса вынесли пенсионерку, подвернувшую ногу

На помощь 70-летней женщине пришли спасатели
Этот инцидент произошёл днём 5 сентября в Улан-Удэ –
в лесу у микрорайона Комушка. Две женщины отправились туда за дикоросами. Одна из них в какой-то момент подвернула ногу и не смогла идти дальше.
Сообщение о произошедшем поступило в 15:25 в единую дежурно-диспетчерскую службу. На место выдвинулись городские спасатели.
Оказав сборщицам дикоросов необходимую помощь, они вывели обеих из леса. Женщину 70-ти лет с травмированной ногой пришлось нести на руках. Затем пенсионерок передали сотрудникам скорой помощи, рассказали в комитете по ГО и ЧС городской администрации.
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