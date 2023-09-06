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Житель Бурятии избил собутыльника металлической плитой

Житель Бурятии избил собутыльника металлической плитой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отделался «условкой»

Житель Прибайкальского района Бурятии, избивший приятеля металлической плитой, предстал перед судом. Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ).

Установлено, что пьяный мужчина напал на собутыльника. Сперва нанёс не менее шести ударов кулаками. Но на этом он не успокоился, схватил с дровяной печи металлическую плиту и дважды ударил ею оппонента.

На суде сельчанин вину в предъявленном обвинении признал полностью.

- Суд, с учётом смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба Прибайкальского районного суда. 
умышленное причинение среднего вреда здоровью

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