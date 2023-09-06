В Братске 18-летний водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

Погибшему было 35 лет
Вечером 5 сентября в Братске 35-летнего пешехода насмерть сбила машина. Наезд произошёл напротив дома № 5 по улице Погодаева в микрорайоне Энергетик.
- По предварительной информации, в вечернее время 18-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
35-летнего мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
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