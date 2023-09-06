В Братске 18-летний водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода





Вечером 5 сентября в Братске 35-летнего пешехода насмерть сбила машина. Наезд произошёл напротив дома № 5 по улице Погодаева в микрорайоне Энергетик.- По предварительной информации, в вечернее время 18-летний водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.35-летнего мужчину доставили в больницу, где он впоследствии скончался.Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.