Всё произошло в 110 микрорайоне
3 сентября в Улан-Удэ в больницу доставили 50-летнюю женщину с ножевыми ранениями.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и установили, что женщину пыталась зарезать её младшая сестра. 36-летняя подозреваемая была задержана.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня сёстры распивали алкоголь в своей квартире в 110 квартале. Позже пьяные женщины поссорились и затеяли потасовку.
Пригрозив, что сейчас убьёт старшую сестру, младшая схватила со стола нож и нанесла несколько ударов им в грудную клетку и область живота.
Раненой хватило сил выбежать на лестничную клетку и там попросить помощи у соседей. Женщину вовремя госпитализировали и спасли ей жизнь.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения: следствие будет ходатайствовать о содержании под стражей. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.
Жительница Улан-Удэ пыталась убить старшую сестру
Происшествия, Фото:
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