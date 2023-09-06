Жительница Улан-Удэ пыталась убить старшую сестру

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Всё произошло в 110 микрорайоне



3 сентября в Улан-Удэ в больницу доставили 50-летнюю женщину с ножевыми ранениями.



Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и установили, что женщину пыталась зарезать её младшая сестра. 36-летняя подозреваемая была задержана.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня сёстры распивали алкоголь в своей квартире в 110 квартале. Позже пьяные женщины поссорились и затеяли потасовку.



Пригрозив, что сейчас убьёт старшую сестру, младшая схватила со стола нож и нанесла несколько ударов им в грудную клетку и область живота.



Раненой хватило сил выбежать на лестничную клетку и там попросить помощи у соседей. Женщину вовремя госпитализировали и спасли ей жизнь.



Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения: следствие будет ходатайствовать о содержании под стражей. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия.

