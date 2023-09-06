06 сентября

05 сентября

Популярное

Жительница Улан-Удэ пыталась убить старшую сестру

Жительница Улан-Удэ пыталась убить старшую сестру
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Всё произошло в 110 микрорайоне

3 сентября в Улан-Удэ в больницу доставили 50-летнюю женщину с ножевыми ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и установили, что женщину пыталась зарезать её младшая сестра. 36-летняя подозреваемая была задержана.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, в течение дня сёстры распивали алкоголь в своей квартире в 110 квартале. Позже пьяные женщины поссорились и затеяли потасовку.

Пригрозив, что сейчас убьёт старшую сестру, младшая схватила со стола нож и нанесла несколько ударов им в грудную клетку и область живота.

Раненой хватило сил выбежать на лестничную клетку и там попросить помощи у соседей. Женщину вовремя госпитализировали и спасли ей жизнь.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения: следствие будет ходатайствовать о содержании под стражей. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. 
покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии залило региональную трассу
В селе в Бурятии залило региональную трассу
Происшествия, 06.09.2023
Теперь одна из улиц утопает в воде
В Иркутске пьяный угонщик, уходя от погони, попал в ДТП
Происшествия, 06.09.2023
Мужчина угнал заведённую машину на глазах у её владельца
В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
Происшествия, 06.09.2023
41-летний мужчина не справился с управлением
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, 05.09.2023
Автомобили столкнулись на проспекте Победы
В Бурятии двое маленьких детей пострадали в ДТП с лошадью
В Бурятии двое маленьких детей пострадали в ДТП с лошадью
Происшествия, 05.09.2023
Всего после аварии на федеральной трассе госпитализировали четырёх человек
19-летний житель Забайкалья едва не погиб на пожаре
19-летний житель Забайкалья едва не погиб на пожаре
Происшествия, 05.09.2023
Пожарные вынесли его на воздух, надев спасательный капюшон
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
Происшествия, 05.09.2023
О нём ничего неизвестно уже несколько дней
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Происшествия, 05.09.2023
Женщина заняла деньги в нескольких банках и у знакомых, чтобы «вложить в прибыльную онлайн-торговлю»
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
Происшествия, 05.09.2023
Антилидером стал Кижингинский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^