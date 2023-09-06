В Иркутске пьяный угонщик, уходя от погони, попал в ДТП

Мужчина угнал заведённую машину на глазах у её владельца



В Иркутске пьяный 29-летний мужчина устроил гонки с полицией на угнанном автомобиле.



Установлено, что на улице Волжская мужчина сел в чужую «Тойоту Королла», которая была заведена, и поехал. Произошло это на глазах у владельца машины, который бросился в погоню на автомобиле друга. Однако самому догнать угонщика ему не удалось.



- Незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе патрулирования на одной из улиц экипаж ГИБДД заметили машину и начал преследование. Неоднократные требования сотрудников полиции правонарушитель игнорировал, совершая при этом опасные манёвры и нарушая правила дорожного движения. Перед въездом на Иннокентьевский мост угонщик не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Угонщик выбежал из автомобиля и попытался скрыться под мостом. Спустя некоторое время его в кустах нашли сотрудники патрульно-постовой службы.



Угонщиком оказался 29-летний ранее судимый за аналогичное преступление иркутянин. От него разило алкоголем, и полицейские предложили пройти ему процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе, значение которых превысило допустимую норму в четыре раза.



В общей сложности госавтоинспекторы составили пять административных протоколов в отношении нарушителя. Установлено, что он никогда не получал водительского удостоверения.



Также возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



