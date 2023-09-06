В Иркутске пьяный угонщик, уходя от погони, попал в ДТП

Мужчина угнал заведённую машину на глазах у её владельца
В Иркутске пьяный 29-летний мужчина устроил гонки с полицией на угнанном автомобиле.
Установлено, что на улице Волжская мужчина сел в чужую «Тойоту Королла», которая была заведена, и поехал. Произошло это на глазах у владельца машины, который бросился в погоню на автомобиле друга. Однако самому догнать угонщика ему не удалось.
- Незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. В ходе патрулирования на одной из улиц экипаж ГИБДД заметили машину и начал преследование. Неоднократные требования сотрудников полиции правонарушитель игнорировал, совершая при этом опасные манёвры и нарушая правила дорожного движения. Перед въездом на Иннокентьевский мост угонщик не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Угонщик выбежал из автомобиля и попытался скрыться под мостом. Спустя некоторое время его в кустах нашли сотрудники патрульно-постовой службы.
Угонщиком оказался 29-летний ранее судимый за аналогичное преступление иркутянин. От него разило алкоголем, и полицейские предложили пройти ему процедуру освидетельствования. Она подтвердила наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе, значение которых превысило допустимую норму в четыре раза.
В общей сложности госавтоинспекторы составили пять административных протоколов в отношении нарушителя. Установлено, что он никогда не получал водительского удостоверения.
Также возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Происшествия, Фото:
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