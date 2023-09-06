Под Иркутском трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Дети не были пристёгнуты



В Иркутском районе 36-летняя пьяная женщина-водитель устроила ДТП, в котором пострадали трое детей.



На выезде из Иркутска на автодороге Смоленщина — Введенщина — Чистые Ключи женщина за рулём автомобиля Opel Astra не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.



- На момент аварии в иномарке находились трое взрослых и трое детей четырёх, семи и тринадцати лет. Всем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Установлено, что детей перевозили без автокресел. Водитель была пьяна, подтвердило освидетельствование. Наличие паров алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превышало допустимую норму практически в пять раз.



На допросе женщина заявила, что её ослепили солнце и фара от встречной машины.



Полиция проводит проверку. На контроль ход проверки поставила прокуратура.



- Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

