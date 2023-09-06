Дети не были пристёгнуты
В Иркутском районе 36-летняя пьяная женщина-водитель устроила ДТП, в котором пострадали трое детей.
На выезде из Иркутска на автодороге Смоленщина — Введенщина — Чистые Ключи женщина за рулём автомобиля Opel Astra не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.
- На момент аварии в иномарке находились трое взрослых и трое детей четырёх, семи и тринадцати лет. Всем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
Установлено, что детей перевозили без автокресел. Водитель была пьяна, подтвердило освидетельствование. Наличие паров алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превышало допустимую норму практически в пять раз.
На допросе женщина заявила, что её ослепили солнце и фара от встречной машины.
Полиция проводит проверку. На контроль ход проверки поставила прокуратура.
- Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Под Иркутском трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина угнал заведённую машину на глазах у её владельца
Дети не были пристёгнуты
Он сделал минимум 14 выстрелов
41-летний мужчина не справился с управлением
Автомобили столкнулись на проспекте Победы
Всего после аварии на федеральной трассе госпитализировали четырёх человек
Пожарные вынесли его на воздух, надев спасательный капюшон
Вода разлилась по проезжей части
Свою вину она признала полностью
Обошлось без пострадавших
О нём ничего неизвестно уже несколько дней
Женщина заняла деньги в нескольких банках и у знакомых, чтобы «вложить в прибыльную онлайн-торговлю»
Антилидером стал Кижингинский район
Волонтёры ищут ещё 24 человека
Браконьеры охотились с помощью тепловизора