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Под Иркутском трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины

Под Иркутском трое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Дети не были пристёгнуты

В Иркутском районе 36-летняя пьяная женщина-водитель устроила ДТП, в котором пострадали трое детей.

На выезде из Иркутска на автодороге Смоленщина — Введенщина — Чистые Ключи женщина за рулём автомобиля Opel Astra не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

- На момент аварии в иномарке находились трое взрослых и трое детей четырёх, семи и тринадцати лет. Всем пассажирам и водителю понадобилась медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Установлено, что детей перевозили без автокресел. Водитель была пьяна, подтвердило освидетельствование. Наличие паров алкоголя в выдыхаемом ею воздухе превышало допустимую норму практически в пять раз.

На допросе женщина заявила, что её ослепили солнце и фара от встречной машины.

Полиция проводит проверку. На контроль ход проверки поставила прокуратура.

- Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
ДТП

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