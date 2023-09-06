Житель Иркутской области пытался застрелить четырёх человек после замечания

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он сделал минимум 14 выстрелов



В Иркутской области предстанет перед судом 61-летний житель Зиминского района, обвиняемый в покушении на убийство четырёх человек.



Инцидент со стрельбой произошёл 28 июля в селе Зулумай. По версии следствия, один из рабочих, ремонтировавших водонапорную башню сделал замечание местному житель за то, что он сел за руль мотоцикла пьяным. Мужчина обиделся и решил проучить рабочего.



- Он сходил в дом за охотничьим карабином, после чего, выйдя во двор, произвёл не менее 14 прицельных выстрелов в сторону четырёх рабочих, находившихся возле водонапорной башни. При этом он высказывал в их адрес угрозу убийством. Мужчинам удалось убежать и спрятаться от выстрелов, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.



Спустя непродолжительное время стрелявшего задержали полицейские.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



