Он сделал минимум 14 выстрелов
В Иркутской области предстанет перед судом 61-летний житель Зиминского района, обвиняемый в покушении на убийство четырёх человек.
Инцидент со стрельбой произошёл 28 июля в селе Зулумай. По версии следствия, один из рабочих, ремонтировавших водонапорную башню сделал замечание местному житель за то, что он сел за руль мотоцикла пьяным. Мужчина обиделся и решил проучить рабочего.
- Он сходил в дом за охотничьим карабином, после чего, выйдя во двор, произвёл не менее 14 прицельных выстрелов в сторону четырёх рабочих, находившихся возле водонапорной башни. При этом он высказывал в их адрес угрозу убийством. Мужчинам удалось убежать и спрятаться от выстрелов, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.
Спустя непродолжительное время стрелявшего задержали полицейские.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Иркутской области пытался застрелить четырёх человек после замечания
Происшествия, Фото:
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