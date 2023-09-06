06 сентября

05 сентября

Популярное

В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу

В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
41-летний мужчина не справился с управлением

Утром 5 сентября в Кяхтинском районе произошло ДТП с пострадавшим. В ОГИБДД рассказали, что 41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla направлялся в сторону Улан-Удэ и в какой-то момент не справился с управлением.

На 168-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта» иномарка слетела с дороги. Сидевший за рулём мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медучреждение, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
ДТП автомобили пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу
Происшествия, 06.09.2023
41-летний мужчина не справился с управлением
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»
В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с «перевёртышем»
Происшествия, 05.09.2023
Автомобили столкнулись на проспекте Победы
В Бурятии двое маленьких детей пострадали в ДТП с лошадью
В Бурятии двое маленьких детей пострадали в ДТП с лошадью
Происшествия, 05.09.2023
Всего после аварии на федеральной трассе госпитализировали четырёх человек
19-летний житель Забайкалья едва не погиб на пожаре
19-летний житель Забайкалья едва не погиб на пожаре
Происшествия, 05.09.2023
Пожарные вынесли его на воздух, надев спасательный капюшон
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
Происшествия, 05.09.2023
О нём ничего неизвестно уже несколько дней
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Происшествия, 05.09.2023
Женщина заняла деньги в нескольких банках и у знакомых, чтобы «вложить в прибыльную онлайн-торговлю»
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
Происшествия, 05.09.2023
Антилидером стал Кижингинский район
В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов
В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов
Происшествия, 05.09.2023
Браконьеры охотились с помощью тепловизора
В Иркутске подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем
В Иркутске подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем
Происшествия, 05.09.2023
Полицейские оперативно задержали юных поджигателей
В Улан-Удэ курьеров мошенников заключили под стражу
В Улан-Удэ курьеров мошенников заключили под стражу
Происшествия, 05.09.2023
Молодые люди забрали у пенсионеров более 2 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^