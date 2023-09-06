В Бурятии водитель иномарки слетел с дороги и попал в больницу

41-летний мужчина не справился с управлением
Утром 5 сентября в Кяхтинском районе произошло ДТП с пострадавшим. В ОГИБДД рассказали, что 41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla направлялся в сторону Улан-Удэ и в какой-то момент не справился с управлением.
На 168-ом километре федеральной трассы «Улан-Удэ – Кяхта» иномарка слетела с дороги. Сидевший за рулём мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в медучреждение, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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