05 сентября

04 сентября

Популярное

В центре Улан-Удэ прорвало трубу с горячей водой

В центре Улан-Удэ прорвало трубу с горячей водой
Происшествия,  Фото:t.me/vesti_buryatia
Вода разлилась по проезжей части

Во второй половине дня 5 сентября в центре столицы Бурятии прорвало трубу с горячей водой.

Вода разлилась по проезжей части возле площади Революции. Над дорогой стоит пар.


В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что меры по устранению аварии принимаются.

- В ходе запуска горячего водоснабжения по тепловой сети №2 был обнаружен порыв тепловой сети. В настоящее время специалистами ТГК-14 произведено отключение аварийного участка, принимаются меры по устранению аварии. Работы по запуску тепломагистрали №2 продолжаются, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Накануне сообщалось о том, что идёт заполнение водой трубопроводов тепломагистралей №№ 2 и 3. Горячую воду, которую жителям Железнодорожного и Советского района отключили почти четыре месяца назад, 10 мая, обещают вернуть с 6 сентября. Отметим, сроки восстановления горячего водоснабжения сдвигали уже не раз. 
коммунальная авария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
Происшествия, 05.09.2023
О нём ничего неизвестно уже несколько дней
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Жительница Иркутской области перевела лжетрейдеру 2 млн рублей
Происшествия, 05.09.2023
Женщина заняла деньги в нескольких банках и у знакомых, чтобы «вложить в прибыльную онлайн-торговлю»
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
В Бурятии лесники выявили девять незаконных рубок
Происшествия, 05.09.2023
Антилидером стал Кижингинский район
В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов
В Бурятии браконьеры удрали от госинспекторов
Происшествия, 05.09.2023
Браконьеры охотились с помощью тепловизора
В Иркутске подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем
В Иркутске подростки подожгли автомобиль из-за конфликта с его владельцем
Происшествия, 05.09.2023
Полицейские оперативно задержали юных поджигателей
В Улан-Удэ курьеров мошенников заключили под стражу
В Улан-Удэ курьеров мошенников заключили под стражу
Происшествия, 05.09.2023
Молодые люди забрали у пенсионеров более 2 млн рублей
Житель Бурятии спрятал коноплю в стайке
Житель Бурятии спрятал коноплю в стайке
Происшествия, 04.09.2023
Коноплю он собрал в поле недалеко от места работы
В Бурятии подозреваемых в деле о нападении нефритчиков на полицейских стало больше
В Бурятии подозреваемых в деле о нападении нефритчиков на полицейских стало больше
Происшествия, 04.09.2023
Появилось видео инцидента со стрельбой на месторождении нефрита 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^