В центре Улан-Удэ прорвало трубу с горячей водой

Во второй половине дня 5 сентября в центре столицы Бурятии прорвало трубу с горячей водой.
Вода разлилась по проезжей части возле площади Революции. Над дорогой стоит пар.
В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» сообщили, что меры по устранению аварии принимаются.
- В ходе запуска горячего водоснабжения по тепловой сети №2 был обнаружен порыв тепловой сети. В настоящее время специалистами ТГК-14 произведено отключение аварийного участка, принимаются меры по устранению аварии. Работы по запуску тепломагистрали №2 продолжаются, - сообщили в комитете городского хозяйства.
Накануне сообщалось о том, что идёт заполнение водой трубопроводов тепломагистралей №№ 2 и 3. Горячую воду, которую жителям Железнодорожного и Советского района отключили почти четыре месяца назад, 10 мая, обещают вернуть с 6 сентября. Отметим, сроки восстановления горячего водоснабжения сдвигали уже не раз.