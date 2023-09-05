Жительница Бурятии убила мужчину, оскорбившего её сестру

Свою вину она признала полностью



Жительница Селенгинского района Бурятии до смерти избила мужчину, оскорбившего её сестру.



Преступление произошло весной, когда пьяная женщина напала на своего знакомого. Она уронила его на пол и нанесла несколько ударов кулаком в лицо, а после со всей силы пинала по телу и голове. От травм потерпевший скончался.



Суд признал агрессивную женщину виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).



- Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью. Суду показала, что убивать Н. не хотела: во время распития спиртного Н. начал оскорблять её сестру, что ей не понравилось, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.



Суд назначил ей семь лет лишения свободы.

